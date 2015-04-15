СБУ заблокувала мільйонні банківські рахунки одного з "міністрів ЛНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували мільйонні рахунки самопроголошеного "міністра будівництва та житлово-комунального господарства" терористів з «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці виявили його рахунки в одному з українських банків. Поплічник бойовиків зберігав у банківській установі 550 тисяч доларів США та 1 мільйон 240 тисяч гривень. Наразі всі видаткові операції за цими рахунками призупинено.

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СБУ встановлено, що кошти передбачалися для фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ЛНР". Бойовики планували вчинити низку диверсійних акцій проти військовослужбовців ЗС України та мирного населення всупереч Мінським домовленостям. Тривають оперативно-слідчі дії.