СБУ затримала групу диверсантів, які організували в Запоріжжі вибух поряд з офісом «Самооборони»

Як повідомили у прес-центрі СБУ, затримані організували в Запоріжжі вибух поряд з офісом «Самооборони», що розташований у будівлі облдержадміністрації. Встановлено, що трьох диверсантів фінансово та організаційно підтримувала «верхівка» терористів з «ДНР», яку координували спецслужби РФ. За свідченням бойовиків, вони планували здійснити кілька терактів на інфраструктурних об’єктах Запорізької області, у тому числі мали намір закласти вибухівку в судових установах та військкоматах Запоріжжя. За задумом терористів, диверсії повинні були залякати місцеве населення і дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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У ході обшуків у членів диверсійної групи вилучено детальні плани здійснення терактів, 5 бойових гранат, речовини та хімічні складові для виготовлення потужних вибухових пристроїв і банківські картки, на які куратори терористів перераховували кошти.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Запоріжжі затримали трьох жителів, причетних до організації вибуху біля штабу Самооборони Запоріжжя, розташованого в будівлі облдержадміністрації і облради.