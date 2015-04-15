Росія продовжує нарощувати військову присутність вздовж кордону - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“На тлі публічної риторики Російської Федерації про її зацікавленість у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі і нібито непричетність до діяльності терористичних угруповань, які діють в окремих регіонах Донецької та Луганської областей, реальність, на жаль, свідчить, що Росія продовжує брати активну участь у бойових діях в регіоні і нарощувати військову присутність вздовж кордону з Україною”, - підкреслив він.

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За словами речника, протягом останнього тижня бойовиками здійснено понад 360 обстрілів позицій Збройних сил України на Донецькому, Луганському, Маріупольському та інших напрямках, у тому числі із застосуванням мінометів та артилерії калібру більше, ніж 100 міліметрів, які мають бути відведені від лінії розмежування. Крім того, зафіксовано активне ведення повітряної розвідки більш ніж 150 безпілотними літальними апаратами. А також вторгнення у повітряний простір України 5 безпілотних літальних апаратів російських збройних сил у районі населеного пункту Мілове Луганської області, наголосив Перебийніс.

Також, додав він, за участю інструкторів російських збройних сил незаконні збройні формування проводили військове навчання, у тому числі із застосуванням танків, бойових машин піхоти, артилерії, реактивних систем залпового вогню “Град”, зокрема в районах населених пунктів Іллірія, Маломиколаївка, Олександрівськ, Сонцеве.

У прикордонних з Україною районах Краснодарського краю зафіксовано проведення навчань армійської авіації, а також ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами російських збройних сил вздовж ділянки українсько-російського кордону у Сумській області, сказав речник МЗС.