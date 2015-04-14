За день бойовики 28 разів обстріляли сили АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

"14 квітня з опівночі до 18 години вечора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. Противник не припиняв збройних провокацій, провівши 28 обстрілів позицій наших військ вздовж лінії розмежування. Злочинці активно застосовували міномети калібру 120 міліметрів, чим грубо порушували Мінські домовленості", - повідомляє прес-центр АТО.

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При цьому зазначається, що на Донеччині продовжувалася ескалація обстрілів з боку бандформувань по позиціях українських військ в районі населеного пункту Піски, де злочинці 7 разів вели вогонь із мінометів, у тому числі 4 рази – зі 120-міліметрових, а також провели обстріли із танку, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

"Двічі бойовики спрямовували мінометний вогонь по наших військах поблизу селища Чермалик, один раз – неподалік Гранітного. Із зенітної установки і кулеметів злочинці обстріляли наш командно-спостережний пункт в районі Авдіївки, а із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї – позиції в районі населених пунктів Широкине, Опитне, Майорськ, Ленінське, Троїцьке та шахти Дутівська", - наголошується в повідомленні.

На Луганщині противник тричі провів обстріли українських позицій неподалік населеного пункту Кримське, але не обстрілював населені пункти.

"Водночас, підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України двічі – на Луганщині і на Донеччині - зафіксували прольоти розвідувальних безпілотників противника", - відзначають у штабі.