Дадаєв розповів, як добивав Нємцова: "Я побачив, що він живий і намагається піднятися"

Кореспонденту "Росбалта" вдалося ознайомитися з найбільш повними свідченнями екс-бійця "Півночі" Заура Дадаєва, які він дав уже в якості обвинуваченого.

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"Нємцов з подругою йшли по мосту. Я швидким кроком пішов за ними, наздоганяючи їх. По дорозі нікого не зустрів, тому вважав час і місце ідеальними для вбивства. Нємцов ішов праворуч, дівчина - зліва і тримала його під руку. За 10 метрів до них я дістав пістолет і загнав патрон у патронник. Після цього переклав пістолет у ліву руку, так як я є шульгою. У праву руку взяв телефон. За п'ять метрів я зробив три постріли в спину Нємцова, тримаючи пістолет на витягнутій руці. З першим пострілом я по телефону дав сигнал Бислану (Шаванову - ред.) під'їжджати. Одночасно помітив велику помаранчеву машину, яка проїздила повз. Нємцов впав і потягнув за собою дівчину. Однак потім я побачив, що він живий і намагається піднятися, в результаті зробив ще 2-3 постріли", - розповів слідчим Дадаєв.