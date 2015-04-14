Дадаєв погодився пройти перевірку на детекторі брехні

Екс-офіцер внутрішніх військ Заур Дадаєв, обвинувачений у вбивстві опозиціонера Бориса Нємцова, погодився пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести свою непричетність до злочину, пише КоммерсантЪ.

Адвокат, якого Дадаєву найняли родичі, розраховує, що клопотання буде підтримане не тільки наслідком, але і представником потерпілих, який також зацікавлений у встановленні істини у гучній кримінальній справі.

"Предметно опитавши свого клієнта по суті справи, я прийшов до висновку про його непричетність до інкримінованого злочину", - повідомив "Ъ" адвокат Цакаєв. За його словами, у показаннях, даних спочатку його клієнтом, міститься багато неточностей, протиріч та фактичних помилок. Наприклад, наздоганяючи Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту, Дадаєв "тримав у штанах" пістолет Макарова з глушником довжиною близько 15 см. Після стрілянини той же стовбур з ще гарячим глушником знову було поміщено за пояс штанів, що могло призвести до опіків.

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За підсумками зустрічі захисник підготував клопотання до слідства про проведення експертизи із застосуванням поліграфа, яка могла б підтвердити достовірність останніх свідчень Заура Дадаєва. На запитання адвоката, чи готовий він пройти відповідне випробування, обвинувачений відповів ствердно, заявивши, що не причетний до гучного злочину. Адвокат Цакаєв зазначив, що розраховує на підтримку своєї ініціативи не тільки з боку слідства, але і представника потерпілої сторони, оскільки всі вони зацікавлені у встановленні істини у справі.

"У розкритті злочину, передбаченого ч. 2 ст. 105 КК (вбивство, здійснене групою осіб), одного визнання обвинуваченого, звичайно, мало. Обвинувачення має бути підкріплене іншими доказами. Однак до використання поліграфа я ставлюся скептично", - сказав у свою чергу "Ъ" представник сім'ї Нємцових Вадим Прохоров.