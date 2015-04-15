МВС: Калашникова застрелили поряд з його квартирою на 8 поверсі

Причиною його смерті стало вогнепальне поранення повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції під керівництвом виконувача обов’язків глави МВС України Василя Паскала.

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«Я взяв розкриття цього злочину під особистий контроль. Про мотиви та попередні результати розслідування повідомимо згодом», - зазначив Ва-Паскал.

Як повідомив УНІАН начальник столичної міліції Олександр Терещук, тіло загиблого було знайдено на 8 поверсі біля його квартири. Однак, він не уточнив, яка зброя застосовувалася і скільки було пострілів.