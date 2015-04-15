У Києві вбили колишнього нардепа-регіонала Калашникова

Цю інформацію телеканалу "112 Україна" підтвердила помічниця екс-нардепа.

Несколько часов назад, бывший народный депутат Олег Калашников был застрелен на пороге своей квартиры, расположенной на ... Posted by Anton Gerashchenko on 15 квітня 2015 р.

Повідомляється, що екс-нардепа вбили біля його будинку. ЗМІ повідомляють, що смерть Калашникова підтверджують також деякі його родичі.

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Також вони повідомили, що останнім часом Калашникову погрожували.

Інформацію підтвердив Радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, екс-нардепа вбили біля власного будинку на Виноградарі.

"Без сумніву покійний дуже багато знав про те, хто і як фінансував Антимайдан, який коштував Януковичу і його камарильї кілька мільйонів гривень на день. Ці таємниці він понесе з собою в могилу. Але не один Калашников багато знав про те, хто і як фінансував Антимайдан", - написав він.