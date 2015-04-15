ЄС не буде ще раз відкладати імплементацію зони вільної торгівлі з Україною

Про це під час зустрічей голови комітету з питань прав людини Верховної Ради України Григорія Немирі запевнили представники Європейської Комісії та Зовнішньої служби ЄС, повідомив журналістам Немиря.

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"У мене відбулися зустрічі в ЄК, Зовнішній службі, де одне з питань, на яке я хотів отримати відповідь, було, чи з боку ЄС не очікуються сигнали, що знову буде відкладено на якийсь термін імплементація зони вільної торгівлі. Я почув відповідь, що позиція ЄС є незмінною, і вони нагадали, що відкладення Угоди у минулому році до кінця 2015 року відбулося на прохання української сторони", - повідомив він.

На думку голови комітету, дуже важливо, щоб вже найближчим часом українська сторона заявила і свою чітку позицію, що "немає планів це відкладати".

Немиря нагадав, що Угода передбачає можливості проведення консультацій щодо збільшення перехідних періодів, збільшення допомоги стосовно гармонізації законодавства і можливість зміни українською стороною пріорітетів щодо "підтримки чи не підтримки, або значної підтримки тих чи інших секторів".