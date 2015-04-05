Росія веде політику, спрямовану на розкол ЄС - Кваснєвський

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV, пише Телеграф.

"Росія і раніше вела не одну європейську політику, а "28+1": 28 - це двосторонні відносини з країнами членами ЄС - ред.), а одна була найгірша - це з Брюсселлем", - заявив Кваснєвський.

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На думку політика, Євросоюз і лідери країн Європи, зокрема, повинні зробити все можливе, "щоб це не діяло".

Кваснєвський переконаний, що така політика Росії щодо Євросоюзу зумовлена тим, що російський лідер Володимир Путін вважає ЄС штучною структурою, "що вона не витримає і що треба працювати з різними членами ЄС, щоб в один момент, як Радянський Союз упав, так і ЄС повинен впасти".