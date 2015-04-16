РФ відправила на Донбас черговий "гумконвой" з продуктами, підручниками та будматеріалами

Колона МНС Росії з гуманітарною допомогою направляється на Донбас. У Національному центрі управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС повідомили, що автомобілі прибули на державний кордон, де почалося митне оформлення вантажів, передає ТАСС.

"Раніше колона розділилася на дві приблизно рівні частини і зараз обидві проходять відповідні митні та прикордонні процедури на пунктах пропуску "Матвєєв-Курган" і "Донецьк", щоб потім продовжити рух у бік Донецька і Луганська", - повідомив представник НЦУКС.

Зазначається, що в складі колони понад 120 автомобілів, які везуть понад 1,4 тис. тонн гуманітарних вантажів - продукти харчування, предмети першої необхідності, навчальну літературу для студентів і школярів, а також будівельні матеріали. Серед продуктів харчування - м'ясні, рибні та молочні консерви, манна і рисова крупи, гречка і борошно.

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Перед відправкою в Донському рятувальному центрі МНС Росії був проведений плановий технічний огляд техніки, її заправка і заміна необхідних витратних матеріалів. З водіями-рятувальниками проведено додаткові заняття з техніки безпеки і водіння в екстремальних умовах. "До складу колони входять медики і технічний персонал для надання своєчасної допомоги в дорозі водіям і працівникам, які супроводжують вантаж", - зазначили в НЦУКС.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, зміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

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У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Під виглядом гуманітарної допомоги Росія здійснює постачання військових вантажів.

23-й російський так званий «гуманітарний конвой» у складі 120 автомобілів перетнув кордон України 2 квітня.