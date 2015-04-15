Росія перекинула на Донбас 5 "Градів" і 25 танків - штаб АТО

Про це повідомив заступник командувача силами АТО полковник Валентин Федичев, у своєму коментарі про ситуацію в зоні АТО за 15.04.2015, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації в Facebook.

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«Ми знову повідомляємо про чергове заходження через КПП «Должанський» з території РФ 25 танків, до 5 одиниць БМ-21«Град», понад 15 вантажівок», - написав він.

«Ми уважно стежимо за цими переміщеннями бойової техніки через українсько-російський кордон», - додав Федичев.