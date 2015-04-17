Штайнмаєр: Росії не вдалося і не вдасться розколоти Європу

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з візитом в Литві, висловив надію, що Росії не вдасться розколоти Європейський Союз, хоча останнім часом лунали припущення, що Москва може скасувати ембарго на продукти харчування для країн, які більш дружньо налаштовані до Кремля, повідомляє Delfi.lt.

Читайте такожТон зустрічі "нормандської четвірки" важко назвати дипломатичним - Штайнмаєр

"Можливо, такі спроби мають місце, можливо, вони будуть здійснюватися і надалі. Спроби були, але вони не були успішними", - сказав журналістам міністр, відповідаючи на питання про можливе рішення Москви дозволити імпортувати продукти харчування з певних країн.

"В Європі про це дискутують, проте ми можемо прийняти загальні рішення. Ми дискутували, наші дискусії були суперечливими, рішення прийнято. Я вважаю, що розколоти Європу не вдасться", - додав міністр.

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс на спільній з Штайнмайером прес-конференції сказав, що "така загроза існує", тому ЄС повинен бути готовий. За словами Л. Лінкявичюса, в даному аспекті важлива відповідальність Єврокомісії (ЄК).