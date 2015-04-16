Штайнмаєр: Німеччина несе відповідальність за безпеку країн Балтії

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який прибув з візитом до Фінляндії, пише фінське видання Yle. Він підкреслив, що добре розуміє страх країн Балтії перед військовою загрозою з боку Росії.

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За словами глави німецького МЗС, до складу загонів швидкого реагування також входять німецькі військові, які в даний час проходять підготовку в Мюнстері.

Крім того, за його словами, Німеччина допомагає патрулювати повітряний простір над Балтикою. "Думаю, ми найбільш включені в процес забезпечення безпеки цих країн", - сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Крім цього, німецький міністр порушив тему конфлікту в Україні, підкресливши, що важко було собі уявити насильницьке перекроювання кордонів у Європі після Другої світової війни.