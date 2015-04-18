СБУ розслідує резонансні вбивства разом з іншими правоохоронними органами

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

Читайте такожСБУ: нібито відповідальна за вбивства Калашнікова і Бузини організація "УПА" виявилась фейком"Там розглядаються декілька версій... вони озвучувалися керівниками МВС, у тому числі і економічна складова, і чисто кримінальна складова. Я вам скажу, що співробітники Служби безпеки, як з тієї, так і з іншої складової, за цими напрямками працюють, і працюють в тісній співпраці з іншими правоохоронними органами", - заявив Василь Вовк.

Нагадаємо, увечері 15 квітня в Києві був убитий колишній депутат від Партії регіонів Олег Калашников. На наступний день в столиці у дворі власного будинку застрелили журналіста Олеся Бузину.