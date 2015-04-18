СБУ: за час АТО засуджені вже 94 терористи

Про це "Українській правді" повідомив глава слідчого управління СБУ Василь Вовк. Він нагадав, що СБУ розслідує 4187 кримінальних проваджень, повідомлено про підозру 1179 особам.

Читайте такожСБУ протягом трьох діб на Харківщині затримала п’ятьох підозрюваних у скоєнні диверсій та терактів"В суд передано 329 обвинувальних актів, засуджені 94 людини, з них більше 10 отримали терміни від 8 до 13 років позбавлення волі", - заявив Василь Вовк. "Серед них є шпигуни і терористи", - додав керівник слідчого управління.

Також Василь Вовк підтвердив, що для звільнення заручників інодісиловики звільняють сепаратистів, але тільки тих, хто не здійснював тяжких злочинів, і це відбувається "законно шляхом зміни запобіжного заходу".

"Мова йде або про тих, хто тільки готувався до скоєння терактів, або просто вів сепаратистську діяльність", - пояснив Василь Вовк.

"Приміром, за звільнення з-під варти трьох осіб, підозрюваних у замаху на диверсію, ми звільнили більше 20 військовослужбовців ВСУ. Також за одного сепаратиста, у якого родинні зв'язки з одним з лідерів луганських козаків ми звільнили 7 наших хлопців - семеро одного сепаратиста, який навіть не терорист", - додав глава слідчого управління СБУ.