Антикорупційне бюро може запрацювати лише за півроку - Данилюк

Національне антикорупційне бюро запрацює на повну щонайменше за півроку.

Про таке в ході безстрокового телемарафону "Україна понад усе" в ефірі "5 каналу" заявив представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр Данилюк.

З його слів, такий термін зумовлений тим, що до підбору кадрів для новоствореного правоохоронного органу потрібно віднестись так само відповідально, як і до вибору його керівника.

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"Потрібно відверто говорити - Бюро запрацює за місяців шість. Тому що потрібно також ретельно, як ми підходили до керівника, зараз треба вибрати увесь персонал, бо від кожної людини буде залежати дуже багато. Добре, що у цьому процесі нам допомагають донори, і не тільки грошима. І це не головна допомога, а й експертиза. Це і американці, і європейські колеги. Для них це пріоритет. Підбирати персонал, провести тренінг для персоналу, який вже відібраний. IT-системи встановлюються, які дуже важливі. Бо у нас є багато органів, і вони не можуть навіть обмінюватись інформацією між собою", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, цього тижня Президент України Петро Порошенко призначив на посаду голови Національного антикорупційного бюро юриста Артема Ситника.