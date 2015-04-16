Порошенко представив директора Національного антикорупційного бюро (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час представлення Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Порошенко наголосив, що підписав відповідний указ.

Голова конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Антикорупційного бюро, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі кореспонденту УНІАН пояснив, що президент одноосібно призначає директора з числа тих двох осіб, які йому були запропоновані конкурсною комісією.

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Зокрема, Чубаров нагадав, що за першим варіантом закону про Антикорупційне бюро, глава держави повинен був виносити обрану кандидатуру на посаду директора на розгляд Верховної Ради України. “Так було за першим варіантом закону. Потім в нього внесли зміни, і тепер президент призначає одноосібно з тих кандидатур, які йому пропонує конкурсна комісія”, - зазначив Чубаров.

Артем Ситник - директор Національного антикорупційного бюро України. pic.twitter.com/wDSC4JijgN — Петро Порошенко (@poroshenko) April 16, 2015

Таким чином, голова комісії відзначив, що президент “схвалює кандидатуру, в даному випадку одну з двох, і все… вона (обрана президентом кандидатура) вже на посаді”.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро після тримісячної роботи направила президенту України кандидатури адвокатів Артема Ситника та Миколи Сірого на посаду директора бюро.