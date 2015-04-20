Міноборони: в одній з частин ЗСУ виявлені збитки на майже 3 мільйони гривень
В ході аудиту частин Збройних сил України (ЗСУ) виявлено збитків майже на 3 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. "За результатами контрольного заходу встановлено збитки внаслідок неправомірного списання паливно-мастильних матеріалів загальною вартістю 1,7 млн грн і факти недоплати грошового забезпечення військовослужбовцям на суму, що перевищує 1 млн грн. Також виявлена недостача майна автомобільної та речової служб і служби ракетно-артилерійського озброєння загальною вартістю майже 136 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
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У повідомленні наголошується, що за рішенням міністра оборони Степана Полторака матеріали аудиту передані до Військової прокуратури Черкаського гарнізону для надання правової оцінки діям посадових осіб.