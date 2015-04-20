Міністри країн ЄС та країн Східного партнерства обговорять майбутній саміт в Ризі

Про це в понеділок у Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомила верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Міністри продовжать зустріч (яка почалася в першій половині понеділка) з міністрами закордонних справ країн наших Східних партнерів з урахуванням ризького саміту", - зазначила вона.

Федеріка Могеріні також повідомила, що на цьому засіданні голови МЗС ЄС вирішили провести стратегічне обговорення щодо Латинської Америки". За її словами, минуло 6 років відтоді, коли в останній раз Раду з питань іноземних справ обговорювала Латинську Америку та її відносини з ЄС.

Також Верховний представник буде доповідати міністрам щодо іранських переговорів, які відбулися минулого місяця, і будуть "працювати над Йорданією".