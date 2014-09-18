ЄП визнає європейську перспективу України і наполягає на прискоренні введення безвізового режиму

Про це йдеться в проекті спільної резолюції, яка буде винесена на голосування в Європейському парламенті у четвер.

«(ЄП) підтверджує свою думку, що ця Угода (про асоціацію) не є остаточною метою у відносинах Україна-ЄС, і вказує, крім того, що відповідно до статті 49 Угоди про ЄС, Україна, як і будь-яка інша європейська країна, має європейську перспективу і може стати членом Європейського Союзу за умови, що дотримується принципів демократії, поважає основні свободи, права людини, права меншин і забезпечує верховенство права», - йдеться в проекті.

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Крім того, ЄП має намір підкреслити, що Росія «має менше підстав, ніж раніше, щоб критикувати угоду між Україною та ЄС або реагувати необґрунтованими торговельними обмеженнями та військовою агресією». ЄС також висловить побоювання, що небезпека може перейти на Грузію та Молдову.

«(ЄП) шкодує, що керівництво Росії розглядає Східне партнерство ЄС як загрозу власним політичним та економічним інтересам; підкреслює той факт, що навпаки, Росія виграє від розширення торгівлі та економічної діяльності, у той час, як безпека Росії буде посилена за рахунок стабільності та передбачуваності регіону», - йдеться в проекті.

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ЄП також висловить жаль з приводу використання Росією торгівлі в якості інструменту, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом введення імпортних заборон на продукти з України та Молдови, а останнім часом відмовившись від угоди про вільну торгівлю з Україною, Грузією і Молдовою в рамках СНД.

Крім того, ЄП привітає рішення про проведення дострокових парламентських виборів в Україні 26 жовтня 2014 і висловить очікування, що уряд зробить все для забезпечення вільних і справедливих виборів.

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ЄП також привітає прийняття Європейською комісією четвертої доповіді про хід виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму та рішення Ради про перехід до другої фази.

«(ЄП) наполягає на швидкому доопрацюванні безвізового режиму між ЄС та Україною в якості конкретної відповіді на європейські устремління людей на Майдані і повторює свій заклик щодо негайного введення тимчасових, дуже простих і недорогих візових процедур», - говориться у проекті резолюції.