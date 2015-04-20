Президент ПАРЄ впевнена у спроможності української влади провести реформи
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер переконана, що Україна разом з Радою Європи досягне прогресу у проведенні реформ.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи сесію ПАРЄ.
"Конституційна реформа буде складним завданням, і нещодавно під час нашої регулярної зустрічі ми обговорювали це питання з Венеціанською комісією. Але ми не повинні здаватися, і я впевнена, що разом, і я підкреслюю - разом - українські колеги зможуть зробити прогрес у проведенні реформ порядку денного", - заявила президент ПАРЄ.
Читайте такожПАРЄ на весняній сесії обговорить ситуацію в Україні
Вона також згадала нещодавні вбивства в Україні журналіста Олеся Бузини та колишнього народного депутата Олега Калашникова. "Безкарність неприйнятна у будь-якій державі Ради Європи", - наголосила Брассер.