Президент ПАРЄ впевнена у спроможності української влади провести реформи

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи сесію ПАРЄ.

"Конституційна реформа буде складним завданням, і нещодавно під час нашої регулярної зустрічі ми обговорювали це питання з Венеціанською комісією. Але ми не повинні здаватися, і я впевнена, що разом, і я підкреслюю - разом - українські колеги зможуть зробити прогрес у проведенні реформ порядку денного", - заявила президент ПАРЄ.

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Вона також згадала нещодавні вбивства в Україні журналіста Олеся Бузини та колишнього народного депутата Олега Калашникова. "Безкарність неприйнятна у будь-якій державі Ради Європи", - наголосила Брассер.