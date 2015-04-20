ПАРЄ не збирається повертати Росії право голосу до літа

Це рішення озвучив доповідач по Росії Теодора Бакояніс, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Між нашими сторонами нічого не відбувається", - сказала Бакояніс.

У січні цього року резолюцією ПАРЄ делегація Росії була позбавлена права голосу, а її члени - права працювати в керівних органах асамблеї і призначатися доповідачами. Санкції на представників Держдуми були накладені через продовження незаконної анексії українського Криму. А також, як йдеться в резолюції, через агресію РФ на Сході України, зокрема, "поставки зброї сепаратистам і ведення таємних військових дій за участю російських військових, що є грубим порушенням статуту РЄ та Мінського протоколу, стороною якого є Росія".

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У відповідь на це делегація РФ залишила ПАРЄ, а її голова Олексій Пушков заявив, що до кінця року російські депутати в Страсбург не будуть приїжджати.