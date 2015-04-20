ПАРЄ не збирається повертати Росії право голосу до літа
Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендувало перенести на червень обговорення повноважень делегації Росії.
Це рішення озвучив доповідач по Росії Теодора Бакояніс, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
"Між нашими сторонами нічого не відбувається", - сказала Бакояніс.
У січні цього року резолюцією ПАРЄ делегація Росії була позбавлена права голосу, а її члени - права працювати в керівних органах асамблеї і призначатися доповідачами. Санкції на представників Держдуми були накладені через продовження незаконної анексії українського Криму. А також, як йдеться в резолюції, через агресію РФ на Сході України, зокрема, "поставки зброї сепаратистам і ведення таємних військових дій за участю російських військових, що є грубим порушенням статуту РЄ та Мінського протоколу, стороною якого є Росія".
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У відповідь на це делегація РФ залишила ПАРЄ, а її голова Олексій Пушков заявив, що до кінця року російські депутати в Страсбург не будуть приїжджати.