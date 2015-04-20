СБУ затримала диверсанта банди "Восток", який планував теракти у Дніпропетровську

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Мешканець Дніпропетровська, 1977 р.н., з весни минулого року був розвідником і сапером незаконного збройного формування «Восток» терористичної організації т.зв. «ДНР». Певний час бойовик брав участь у диверсійних акціях у складі терористичної групи «Меч» ватажка Бєзлєра. Крім того, він готував нові диверсійні групи, був у них інструктором з мінно-підривної роботи. Диверсант прибув до Дніпропетровська для виконання чергового завдання - планування та підготовки терактів і диверсій для дестабілізації ситуації в регіоні», - повідомили у прес-центрі.

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Бойовик планував зібрати інформацію про зведення інженерних ліній оборони і захисних споруд, а також відомості про охорону мостів, шляхопроводів та інших стратегічних об'єктів інфраструктури.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали диверсанта невдовзі після його появи у місті. Під час затримання при ньому було три бойові гранати та пістолет.

У рамках досудового слідства ст. 263 Кримінального кодексу України перевіряється можлива причетність затриманого до низки диверсій на залізниці. Зокрема, до вибуху під час слідування вантажного потягу на перегоні «Демурине-Просяна» Донецької залізниці та до закладення саморобного вибухового пристрою на залізничному перегоні у березні 2015 року.

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Також у день затримання бойовика співробітники СБУ виявили у передмісті Новомосковська на Дніпропетровщині, на узбіччі автотраси, схованку зі зброєю та боєприпасами. Правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ, десять гранат РГД-5 із запалами та тротилову шашку, йдеться в повідомленні.