Безлер хотів створити окрему Горлівську республіку на Донбасі - Ходаковський

Про це повідомляє Дождь.

«Ми зайнялися будівництвом держави і вертикалі влади. Безлер був один з найбільш непоступливих. Був людиною, яка мала свою специфічну точку зору. Ходили розмови про те, що він взагалі був не проти створити окрему Горлівську республіку. Це абсолютно суперечило логіці та ідеї створення єдиної держави», - розповів Ходаковський.

На його думку, Безлер був тією людиною, яка би опиралася створенню єдиної держави. Тому керівництвом «ДНР» було прийнято рішення підпорядкувати горлівський підрозділ тим військовослужбовцям, які входили до складу так званого «Міністерства оборони».

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«Тобто централізація влади саме у військовому середовищі, військовій сфері. Для створення вертикалі влади потрібно було від одіозних лідерів і керівників позбавлятися в цій ситуації. І тут довелося зважувати: чи то заслуги Безлера на терені утримання Горлівки і створення угруповання, чи то подальші проблеми, пов'язані з ним, на ґрунті становлення держави», - додав командир бойовиків бригади «Схід».