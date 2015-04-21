До глави департаменту Мін’юсту по люстрації прийшли з обшуком
09:36, 21 квітня 2015Політика
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До глави департаменту з люстрації Міністерства юстиції України Тетяни Козаченко прийшли з обшуком.
слідчий Головного управління МВС Свириденко / Facebook / Денис Бигус
Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"У мене обшук. Ламають двері. Головне слідче Управління, Владимирська", - написала вона.
У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление ВладимирскаяPosted by Татьяна Козаченко on 20 Апрель 2015 г.
Пізніше вона додала, що під'їхав адвокат і розбирається з оперативниками "за дверима", а вона чекає новин.
Варто зазначити, що Козаченко не уточнила, де саме проводиться обшук: в помешканні чи в офісі.
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Громадський активіст Денис Бігус, який приїхав до Козаченко, повідомив, що обшук намагається провести слідчий Головного управління МВС Свириденко за рішенням суду.
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