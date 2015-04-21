До глави департаменту Мін’юсту по люстрації прийшли з обшуком

09:36, 21 квітня 2015
Політика
803 0

До глави департаменту з люстрації Міністерства юстиції України Тетяни Козаченко прийшли з обшуком.

Facebook / Денис Бигус

Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"У мене обшук. Ламають двері. Головне слідче Управління, Владимирська", - написала вона.

У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление Владимирская

Posted by Татьяна Козаченко on 20 Апрель 2015 г.

Пізніше вона додала, що під'їхав адвокат і розбирається з оперативниками "за дверима", а вона чекає новин.

Варто зазначити, що Козаченко не уточнила, де саме проводиться обшук: в помешканні чи в офісі.

Читайте такожСлідчі обшукували будинок екс-глави ДСНС Бочковського більше п'яти годин

Громадський активіст Денис Бігус, який приїхав до Козаченко, повідомив, що обшук намагається провести слідчий Головного управління МВС Свириденко за рішенням суду. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter