До глави департаменту Мін’юсту по люстрації прийшли з обшуком

Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"У мене обшук. Ламають двері. Головне слідче Управління, Владимирська", - написала вона.

У меня обыск. Ломают двери. Главное следственное Управление Владимирская Posted by Татьяна Козаченко on 20 Апрель 2015 г.

Пізніше вона додала, що під'їхав адвокат і розбирається з оперативниками "за дверима", а вона чекає новин.

Варто зазначити, що Козаченко не уточнила, де саме проводиться обшук: в помешканні чи в офісі.

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Громадський активіст Денис Бігус, який приїхав до Козаченко, повідомив, що обшук намагається провести слідчий Головного управління МВС Свириденко за рішенням суду.