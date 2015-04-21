Путін не зупиниться, поки не отримає всю Україну - екс-глава МЗС Чехії

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Чехії і лідер правоцентристської партії ТОР 09 Карел Шварценберг пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.

"Путін не божевільний і не дурний. Нема нічого видатного в тому щоб захопити відсталу індустрію Донбасу і кілька українських сіл, призвівши до негативних наслідків для власної економіки. Йому потрібна вся Україна. Йдеться про битву за всю країну", - наголосив він.

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За його словами, мінське перемир’я Москва припинить – це лише питання часу, коли бойовики підуть на Маріуполь.

"Тоді буде Мінськ-3, Мінськ-4, 5,6. Нарешті дійде до того, що будуть обговорювати перемир’я на польсько-українському кордоні. Тоді можливий мир, та й то тимчасовий. Однак з Україною все буде вирішено" - сказав Шварценберг.

На його думку, основною метою Путіна, є відновлення Російської імперії.