Захарченко заявив, що Маріуполь буде в складі "ДНР"

Про це повідомляє у четвер, 16 квітня, Дождь з посиланням на Bloomberg.

"Ми звільнимо наших співвітчизників, - сказав Захарченко, додавши, що під його командуванням знаходяться 23 тисячі солдатів, ще 30 тисяч знаходяться в резерві. - Дуже просто обійти його (Маріуполя - УНІАН) фланг. Не забувайте, що там живуть наші матері й сестри, не треба з нас робити кровожерних тварин".

Читайте такожБородай пояснив, що бойовики не "взяли" Маріуполь через домовленості з Ахметовим

Лідер бойовиків "ДНР" сказав, що підписані раніше Мінські угоди не будуть порушуватися бойовиками, якщо не буде "очевидної агресії" з боку України.

За словами Захарченко, в "ДНР" майже два мільйони людей хочуть возз'єднатися з "батьківщиною".

"Ми вважали, вважаємо і будемо вважати, що ми - частина Радянського союзу, частина Росії", - сказав Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангела Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушували режим перемир'я.