Розслідування у справі Бочковського та Стоєцького завершать в найближчі місяці - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у форматі селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Справа просувається... Маємо цілий ряд нових неочікуваних епізодів, які на початку слідства ми не очікували. Я думаю, що в найближчі пару місяців ми завершимо розслідування і матеріали будуть направлені до суду", - підкреслив Аваков, відповідаючи на за питання Яценюка про те, як просувається розслідування стосовно колишнього голови ДСНС Бочковського та його заступника.

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Яценюк наголосив на необхідності подальшої посиленої боротьби з корупцією, в тому числі в регіонах.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

28 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 182 тис. грн, а Стоєцького суд звільнив з-під варти, оскільки минув 72-годинний термін його затримання, і він вніс необхідну заставу.

1 квітня Бочковського випустили з Лук'янівського СІЗО.