Бочковського випустили з Лук'янівського СІЗО - адвокат
02:55, 02 квітня 2015Політика
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Колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського випустили з Лук'янівського СІЗО близько 7 години вечора 1 квітня.
Бочковського випустили під заставу у розмірі майже 1,2 млн гривень - адвокат / Фото: УНІАН
З ізолятора Бочковський поїхав відразу до лікарні - у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск, передає ТСН із посиланням на адвоката Бочковського.
Також повідомляється, що Бочковського випустили під заставу у розмірі майже 1,2 млн гривень.
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"Походження цих коштів майже цілий день перевіряла Державна служба фінансового моніторингу. Шукала кримінальний слід, але, судячи з усього, не знайшла", - повідомляє видання.
Раніше УНІАН повідомляв, що суд відпустив під заставу екс-заступника голови ДСНС Стоєцького.
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