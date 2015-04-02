Бочковського випустили з Лук'янівського СІЗО - адвокат

З ізолятора Бочковський поїхав відразу до лікарні - у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск, передає ТСН із посиланням на адвоката Бочковського.

Також повідомляється, що Бочковського випустили під заставу у розмірі майже 1,2 млн гривень.

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"Походження цих коштів майже цілий день перевіряла Державна служба фінансового моніторингу. Шукала кримінальний слід, але, судячи з усього, не знайшла", - повідомляє видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд відпустив під заставу екс-заступника голови ДСНС Стоєцького.