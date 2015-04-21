На Київщині судитимуть голову сільради, який змушував підлеглих їхати на Антимайдан

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, посадовець обвинувачується у вчиненні службової підробки бухгалтерської документації та розтраті коштів місцевого бюджету під час організації ним примусового виїзду підлеглих йому працівників селищної ради для участі в акціях Антимайдану, що проходили в Маріїнському парку у центрі Києва.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець наказав підлеглим з 13 по 15 грудня 2013 року взяти участь у мітингах на підтримку провладної на той час партії. Аби відсутні за його вказівкою працівники погодились на його протиправну вказівку, він виплатив їм зарплату, нібито ті перебували на робочих місцях.

"Дії селищного голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - заявили у Генпрокуратрі.