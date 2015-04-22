Путіну навряд чи потрібен зруйнований Донбас, йому вистачить Криму - президент Чехії

Про це він сказав в інтерв'ю Associated press, повідомляє Русская служба Би-би-си.

"Я думаю, Росія задоволена анексією Криму, і сумніваюся, що можливе вторгнення на схід України. Просто тому, що регіон був зруйнований громадянською війною, і Москві доведеться годувати кілька десятків мільйонів голодних ротів, а на це в Росії просто не вистачить економічних можливостей", - сказав чеський лідер.

Читайте такожРосія воює проти України, це не громадянська війна – колишній глава МЗС Чехії

Земан вважає, що якщо Росія не вторгенеться на українську землю, то "санкції будуть поступово зняті".

Як повідомлялося, 17 листопада Земан в інтерв'ю російському телеканалу заявив, що в Україні відбувається "звичайна громадянська війна", країнам Заходу не потрібно надавати допомогу Україні, а санкції проти Росії не є виграшною стратегією.



