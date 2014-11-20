МЗС відреагувало на заяву президента Чехії про "звичайну громадянську війну" в Україні
18:28, 20 листопада 2014Політика
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Міністерство закордонних справ довело послу Чеської Республіки Івану Почуху позицію України з приводу неприйнятності останніх висловлювань президента Чехії Мілоша Земана щодо оцінок ситуації в Україні.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, сьогодні до відомства було запрошено Почуха.
"В ході бесіди була доведена позиція України з приводу неприйнятності останніх висловлювань Президента Чехії Мілоша Земана щодо оцінок ситуації в Україні", - сказано у повідомленні.
Також зазначено, що подібні заяви не відповідають "духові традиційно дружніх українсько-чеських взаємин".
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