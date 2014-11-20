МЗС відреагувало на заяву президента Чехії про "звичайну громадянську війну" в Україні

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, сьогодні до відомства було запрошено Почуха.

"В ході бесіди була доведена позиція України з приводу неприйнятності останніх висловлювань Президента Чехії Мілоша Земана щодо оцінок ситуації в Україні", - сказано у повідомленні.

Також зазначено, що подібні заяви не відповідають "духові традиційно дружніх українсько-чеських взаємин".

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