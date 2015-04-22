The Washington Times: Через війну Україна зіткнулася з "відтоком мізків"

Країна зіткнулася з "відтоком мізків", цитує Росбалт видання The Washington Times.

Існують побоювання, що Україна втратить певну кількість своїх найкращих і найрозумніших громадян, йдеться в матеріалі.

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"Не думаю, що у нас є якісь перспективи тут в Україні, плюс у нас однорічна дитина. В іншій країні буде більше можливостей для її гарного освіти і кращого майбутнього, ніж тут", - цитує газета 30-річну шкільну вчительку Ельвіру Горбунову, яка у січні приїхала в Харків з Красного Луча (Луганська область) і тепер сподівається перебратися в Північну Америку.

Як зазначає видання, сім'я Горбунових - це кілька людей у довгій черзі людей, які намагаються покинути країну з початку українського конфлікту та економічної кризи.

"Інтелектуальний ресурс" давно був одним з головних прикладів українського експорту", підкреслює газета і нагадує, що розпад СРСР і економічна криза призвела до щорічного відтоку в 1990-х роках сотень тисяч громадян, багато з яких були висококваліфікованими і освіченими.

У 2000-х цей процес сповільнився, але наслідки еміграції української еліти залишаються проблемою для країни, зазначає видання, посилаючись на дані дослідження Єврокомісії, проведеного в 2012 році.