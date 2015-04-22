Заяви про зняття недоторканності може робити лише генеральний прокурор - депутат

Заяви про зняття недоторканності може робити лише генеральний прокурор.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"В Раді багато пліток, легенд і містифікацій щодо можливого зняття недоторканності з народних депутатів. Абсолютно незрозуміло, де правда, а де брехня. Хто порушив закон, а хто шукає собі швидкої слави політично репресованого новою демократичною владою?" - каже депутат.

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Балога підкреслює, що для того, щоб уникнути подібних ситуацій, потрібно взяти за обов'язок одне правило - заяви про зняття недоторканності може робити лише генеральний прокурор.

«І жоден лідер фракції не повинен давати анонси, які не збуваються», - переконаний політик.

Балога вважає за доцільне запросити в парламент представника Генеральної прокуратури, щоб пояснив ситуацію.

«Бо сьогодні лише він може реально відповісти суспільству - де правда, а де політична гра», - зазначив він.