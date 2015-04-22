Шахтарі під Кабміном висунули уряду ультиматум щодо відставки Демчишина

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського та проводять мітинг біля центрального входу до будівлі Кабінету міністрів.

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Поряд, за металевим парканом перебувають понад 100 співробітників міліції у повному спорядженні.

У своїх виступах шахтарі запевняють, що не підуть з Києва доти, доки не будуть виконані їхні вимоги, а також не буде звільнено з посади міністра палива та енергетики Володимира Демчишина.

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Нагадаємо, понад тисяча шахтарів, які зібралися в Києві на мітинг для розв’язання проблемних питань галузі, планують паралізувати рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.