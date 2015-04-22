У Києві більше тисячі шахтарів намагаються прорватися на територію Адміністрації президента

Як передає кореспондент УНІАН, шахтарі зібралися біля воріт і пікетують Адміністрацію президента. При цьому вони вигукують «Ганьба!», «Шахтарям слава!», «Відкривай!» і час від часу голосно стукають касками.

У той же час, біля воріт з боку АП зібралося більше двохсот представників правоохоронних органів.

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За словами голови Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайла Волинця, шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.

Як зазначив Волинець, найближчим часом буде створена група представників, яка попрямує до Адміністрації президента для ведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 14 квітня підписав зміни до державного бюджету для забезпечення своєчасної виплати зарплат працівникам вугільної галузі.