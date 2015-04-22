Сьогодні ввечері парламентські фракції обговорять долю коаліції

О 19:00 розпочнеться засідання ради коаліції, на якому учасники спробують узгодити спірні питання.

Зустріч пройде в кабінеті спікера парламенту Володимира Гройсмана, повідомили LB.ua джерела в парламенті.

Рада - один з двох керівних органів коаліції. До складу ради коаліції входять по три представники депутатських фракцій, що сформували коаліцію, в тому числі голови фракцій. Рішення Ради Коаліції приймаються консенсусом усіх фракцій, що сформували Коаліцію, причому кожна депутатська фракція має один голос при голосуванні.

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Нагадаємо, коаліція виявилася на межі краху після того, як у ЗМІ потрапила інформація про намір ГПУ внести подання на позбавлення імунітету сімох депутатів, п'ять з яких входять до фракцій, що сформували коаліцію.