ГПУ хоче зняти недоторканність з семи нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам лідер фракції ”Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко.

“На столі у генпрокурора лежить подання про зняття недоторканності 7 нардепів”, - сказав депутат.

Водночас Луценко не уточнив, про яких саме депутатів йдеться, і додав, що це має повідомити генпрокурор.

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Відповідаючи на запитання, коли генпрокурор озвучить цю інформацію, Луценко висловив сподівання, що це може відбутися і цього тижня.

Нагадаємо, повідомлялось, що ще минулого року Генеральна прокуратура України за результатами розслідування дій депутатів 16 січня може просити про скасування недоторканості винних у злочині депутатів.