"Опозиційний блок" влаштував демарш у Раді, залишивши засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі він зазначив, що напередодні до Києва прибули шахтарі із вимогами про виплату заробітних плат, незакриття шахт, збереження робочих місць.

“На жаль, жодна провладна інституція з ними не зустрілася і не дала відповіді на ці запитання”, - сказав Бойко і додав, що у сьогоднішньому порядку денному немає питань, які стосуються цих людей.

Таким чином, заявив Бойко, фракція Опозиційний блок “припиняє роботу у Верховній Раді на сьогоднішній день, покидає сесійну залу”.

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Водночас заробітну плату депутатів за сьогодні він запропонував направити у “Фонд захисту дітей загиблих шахтарів”.

“Фракція виходить з залу”, - сказав депутат.

У свою чергу лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко запропонував Бойку направити не денну зарплату депутата, а “вкрадені всіма вами гроші”.

“За часів панування Януковича... 400 мільйонів доларів на вишках Бойка знаменитих, на облгазах і на всьому іншому. Поверніть їх і тоді у шахтарів буде і робота, і зарплата”, - сказав депутат.