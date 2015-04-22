Шахтарі встановили перший намет під Міністерством енергетики в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, намет встановлено навпроти центрального входу до міністерства.

Шахтарі встановили намет після того, як невідомі особи намагалися завадити їм у цьому.

Як заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, шахтарі мають намір чекати на міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

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“Ми зараз розіб'ємо наметове містечко там і вагонетку поставимо. Будемо чекати повернення Демчишина зі Сполучених Штатів Америки”, - сказав він.

На уточнення, чи велике планується наметове містечко, Волинець зазначив, що "це не багато наметів".

“Сьогодні ми будемо радитися і ухвалимо рішення на завтра”, - сказав він і додав, що частина шахтарів залишиться біля приміщення міністерства на ніч.

Нагадаємо, шахтарі зібралися на мітинг у Києві з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.