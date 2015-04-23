У Європарламенті вважають, що ЄС повинен бути готовий до ядерної війни

Про це на засіданні, організованому найбільшою політичною групою в Європарламенті Європейською народною партією заявили найбільші "яструби" цієї партії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

"Час розмов і вмовлянь (по відношенню до Росії. – ред.) сплив. Тепер прийшов час для жорсткої реалістичної політики і концентрації на обороні і безпеці, оскільки східний фланг ЄС відчуває себе в небезпеці" - заявив євродепутат віце-президент ЄНП Яцек Саріуш-Вольський.

Як зазначив румунський європарламентар Крістіан Ден Преда, більшість румунів вважають, що Путін не зупиниться поки не об'єднає Росію з Придністров'ям.

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Євродепутат Роланд Фрюденштейн, керівник дослідницького відділу "Центру європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса", який є одним з аналітичних центрів при ЄНП, висловив жаль, що досі готовність Європи до війни не обговорювалася публічно.

"Це необхідно змінити. Ми повинні ясно дати зрозуміти, що так, ми готові йти на війну за принципи і майбутнє Європи", сказав він.

"У Німеччині потенціал ядерного стримування НАТО представлений 20 бомбами вільного падіння типу B-61, які можуть бути знищені одним ударом російських військ. Ми маємо це змінити, ми повинні підтягнутися" - зазначив Фрюденштейн.

На його думку, західні лідери мають дати Росії чітко зрозуміти, що її поведінка є неприйнятною і їй готові опиратися.