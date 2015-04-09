Україна не має можливості повернути собі ядерний статус - радник президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації проекту стратегії національної безпеки України терміном до 2020 року.

«У нас сьогодні практично немає промислової бази для того, аби ми могли серйозно зайнятися відтворенням ядерних бойових блоків. У нас немає радіохімічної промисловості як такої в Україні. У нас ніколи не було в Україні фахівців, які б проектували, розробляли, створювали і, найголовніше, відпрацьовували ядерні блоки в напівбойових або бойових умовах», - сказав Горбулін.

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При цьому він додав: «Те, що ми сьогодні не можемо створити ядерний бойовий блок - я за ці слова несу відповідальність».

Горбулін вважає, що «в Україні не варто ставити таке питання, це не коректно з погляду сьогоднішнього науково-технічного потенціалу України і може принести тільки певні нарікання на адресу України в політичному плані.

Також він звернув увагу, що в Україні є багато корисних копалин, яких немає в Європі.

Зокрема, за його словами, Україна має великі запаси урану, стронцію та гафнію, інших елементів, необхідних для виготовлення тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ), проте досі у України «не вистачало політичної волі для того, аби зробити все можливе і неможливе, щоб забезпечити свою атомну промисловість тепловиділяючими збірками».

Як відомо, згідно з Конституцією, Україна - без'ядерна держава.



