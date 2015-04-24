У Польщі радять не чекати вирішення усіх проблем в Україні з появою антикорупційного бюро

Про це польському агентству РАР сказав голова польського Центрального антикорупційного бюро (СBA) Павел Войтунік після вчорашніх переговорів з представниками української влади в Києві.

"Ілюзією було би думати, що Національне антикорупційне бюро, яке створюється в Україні та яке матиме кілька сотень працівників, самостійно зможе вирішити усі проблеми", - сказав він.

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Керівник сформованого у 2006 році СBA нагадав, що у Польщі ще до створення цього органу діяли антикорупційні підрозділи у різноманітних службах, серед яких він згадав поліцію, прикордонну та митну службу.

"Ми у Польщі заповнюємо лише певну нішу, діємо там, де інші інституції не досягають; ми є лише частиною цілої системи", - сказав Войтунік.

Глава СBA також назвав непростим завданням побороти корупцію в Україні.

"Часто чую думки, що корупція в Україні є такою самою, якою була у Польщі у 80-х чи 90-х роках. Однак мені здається, що там вона є на вищому рівні та більш деструктивно діє на державу", - сказав він, зазначивши, що перед українцями "довга дорога" для її подолання.

Войтунік теж зауважив, що переконував своїх співрозмовників у Києві не думати про корупцію як "політичне, а як про суспільне явище та патологію".

"Я застерігав, зокрема, перед спокусою зробити політичними ці структури, ризиком не до кінця продуманих дій в сфері медійної політики та інших помилок, з якими ми також зіткнулися", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Войтунік прибув до Києва на особисте запрошення глави уряду Арсенія Яценюка, з яким вчора він провів переговори, а також з главами МВС, Міністерства юстиції та новопризначеним керівником Національного антикорупційного бюро.