Прогули депутатів опублікують на сайті парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив на засіданні парламенту.

“На першій сторінці нашого сайту”, - сказав він. “Я буду повністю інформувати суспільство про те, хто відсутній без поважних причин на пленарних засіданнях”, - наголосив Гройчсман і додав: “Ми замість того, щоб працювати в залі, працюємо на прес-пойнтах”.

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За словами голови ВР, є питання до того, що іноді картка депутата присутня у сесійній залі, а він не голосує. “Більше 5 таких голосувань - ми теж будемо оприлюднювати інформацію для того, щоб люди знали... Ця інформація має бути публічною”, - наголосив Гройсман.