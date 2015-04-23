Депутатів хочуть штрафувати за прогули засідань комітетів Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат України Дмитро Добродомов (фракція «БПП»).

Він зазначив, що вчора на засіданні комітету було прийнято звернення до голови ВР з приводу того, щоб на сайті ВР, на сторінках усіх депутатів оприлюднювалася інформація щодо участі народних депутатів у засіданнях комітетів парламенту. За його словами, навіть поверхневий аналіз показує, що “багато комітетів перманентно не можуть працювати через відсутність кворуму, тобто народні депутати нехтують своїми обов'язками і пропускають засідання комітетів”.

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Добродомов зазначив, що комітет звернувся до Гройсмана і з приводу того, щоб невідвідування засідань комітетів народними депутатами позначалося на рівні їх зарплати.

Представник руху “Відкрито” Олексій Братущак на брифінгу зазначив, що багато комітетів проводять засідання “або на межі кворуму, або кворуму немає”. Він підкреслив, що найбільш кричущим був факт, коли, зокрема, комітет з питань економічної політики 6 разів підряд не міг зібратися на своє засідання через відсутність кворуму.

За його словами, попередній аналіз показав, що “за лютий-березень 11 народних депутатів “прогуляли” засідання комітетів, більшість з яких є народними депутатами, котрі входять до «Опозиційного блоку”.