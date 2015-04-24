Яценюк: без України не було б перемоги у Другій світовій

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді. "Перемоги у Другій світовій без України ніколи б не було. Нехай Володимир Володимирович читає енциклопедії та історію", - сказав Арсеній Яценюк.

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Зазначимо, раніше російський президент висловив думку, що Росія і одна змогла б перемогти нацизм. Тоді Володимир Путін заявив, що 70% втрат зазнала РСФР. "Це означає, що війна виграна в основному за рахунок ресурсів людських та індустріальних ресурсів Російської Федерації", - сказав він.

Крім того, Арсеній Яценюк анонсував показ серії короткометражних фільмів про роль і внесок України в перемогу над нацизмом і нагадав, що символом перемоги в Україні тепер буде червоний мак.