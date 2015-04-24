У Харкові суд заборонив комуністам проводити ходу та мітинг 1 травня

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради із посиланням на заступника директора юридичного департаменту В'ячеслава Басараба.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня міська рада Харкова звернулася до суду із проханням заборонити активістам КПУ 1 травня проводити у місті ходу та мітинг.

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До міськради надійшло звернення Служби безпеки України про заборону будь-яких неофіційних масових заходів від 20 квітня до 10 травня.

Представники облуправління міліції підтримали міську владу. За даними міліції, існує загроза терористичних актів, що підтверджує аналіз оперативної ситуації.

Перший секретар харківського обкому КПУ Алла Александровська запевнила, що партія у будь-якому випадку виконає рішення суду.

22 лютого у Харкові під час ходи проукраїнських активістів стався теракт, внаслідок якого загинули 4 людини.