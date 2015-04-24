У Харкові суд продовжив до 22 червня арешт підозрюваних у скоєнні теракту 22 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 24 квітня, задовольнивши клопотання представника державного обвинувачення прокурора прокуратури Харківської області Володимира Лимаря.

Суд, ухвалюючи рішення про продовження міри запобіжного заходу для підозрюваних, взяв до уваги, що їх обвинувачують у скоєнні тяжких злочинів, а також необхідність запобігти спробам затриманих переховуватися та впливати на свідків, або вчинити інші злочини.

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Як повідомляв УНІАН, у засіданні Фрунзенського районного суду Харкова, де сьогодні розпочалося попереднє засідання у справі з обвинувачення трьох чоловіків у скоєнні теракту 22 лютого, оголошено перерву до 12 травня.

22 лютого в Харкові під час мітингу, присвяченого пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, біля Палацу спорту на проспекті Маршала Жукова стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Внаслідок теракту загинуло 4 людей та 9 отримали поранення. Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину. 17 березня у Харківській ОДА повідомили, що у Харкові з лікарень виписані всі постраждалі внаслідок теракту біля Палацу спорту.