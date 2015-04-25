На Ахметова завели справу за фактом фінансування тероризму і сепаратизму - нардеп

Щодо українського бізнесмена Ріната Ахметова відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму і сепаратизму.

Про це в ефірі ток-шоу "Шустер LIVE" на телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат, член фракції "Блок Петра Порошенко" Єгор Фірсов.

"Мало хто знає, але на Ріната Ахметова порушено справу стосовно фінансування тероризму і сепаратизму", - сказав депутат.

За словами Фірсова, ГПУ вже викликала бізнесмена на допит по цій справі.

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Нагадаємо, в середині січня бізнесмен Рінат Ахметов побував на допиті в Генеральній прокуратурі України. Факт допиту підтвердив сам Ахметов.

Як повідомляли ЗМІ, слідчі ГПУ допитували Ахметова протягом шести годин як свідка у справі про фінансування бойовиків на Донбасі, де фігурують нардеп від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська, а також екс-нардеп від Партії регіонів Олександр Єфремов.